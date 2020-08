TONICO E TINOCO – FUTEBOL

Uma curiosidade sobre a preferência da dupla. Desde criança, lendo o “Cantinho do Tonico” na revista Melodia, descobri que Tonico era torcedor do São Paulo; Tinoco era corinthiano e até fez foto com o jogador Garrincha em 1966. Ele com a bola e o craque com a viola. Depois de muito tempo, José Carlos disse que era exatamente o contrário: o pai dele, Tinoco, foi são-paulino; o tio, Tonico, era corinthiano. Fiquei perplexo com a informação, sendo desfeita a minha convicção naquele momento. Se um dia, eu encontrar a revista citada, vou ficar aliviado a respeito do time do coração dos irmãos Perez. Por enquanto, continuo acreditando na leitura que fiz, ainda em minha adolescência, quando eu não perdia um lance histórico dos inconfundíveis Tonico e Tinoco.