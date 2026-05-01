Mundo Novo: mulher morre e companheiro alega causa natural; Polícia Civil vê sinais de feminicídio e ele é preso

Comunicação/Polícia Civil –

A Polícia Civil de Mundo Novo prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (30), Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, de 41 anos por feminicídio de Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, ocorrido no Porto Isabel.

A ocorrência chegou ao conhecimento da Polícia Militar ainda durante o dia de ontem, que foi informada sobre a localização de uma mulher em óbito no interior de uma residência situada próxima a Estrada dos Pioneiros (do Cascalho).

No local, equipes da Polícia Civil constataram que a vítima estava sobre uma cama e apresentava sinais evidentes de violência, incluindo lesões na região da nuca e cabelos arrancados, circunstâncias incompatíveis com morte natural.

De acordo com as apurações iniciais, o homem relatou que teria encontrado a companheira sem sinais vitais ao acordar e alegou, inicialmente, que a morte poderia ter ocorrido em razão de causas naturais. Contudo, diante dos vestígios identificados na cena e da análise preliminar realizada em conjunto com a perícia criminal, a hipótese foi descartada.

Ainda conforme levantamentos, o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por discussões frequentes, e ambos estariam ingerindo bebida alcoólica há alguns dias.

Diante dos elementos colhidos, o homem foi preso em flagrante por feminicídio e conduzido à Delegacia de Polícia de Mundo Novo, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para o completo esclarecimento dos fatos.

Edição: Jandaia Caetano/Tv Sobrinho