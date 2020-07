Simone garante R$ 28 milhões para combate à Covid-19 em MS

A senadora Simone Tebet conseguiu a libertação de mais de R$ 28 milhões para o combate à covid-19 em Mato Grosso do Sul. O recurso já está na conta das prefeituras e foi destinado a 29 cidades, especialmente aos municípios-polo, como Dourados e Três Lagoas, que receberam a visita da senadora na semana passada para anunciar a entrega da verba de R$ 5 milhões para cada.

O dinheiro servirá para adquirir remédios, equipamentos, material de proteção individual, contratação de pessoal temporário, compra de kits de teste para detecção do Covid-19 e para treinamento e capacitação de agentes de saúde. “Fomos dividindo de acordo com as necessidades justamente para que a população receba atendimento no local sem precisar atravessar o estado e se deslocar até Campo Grande, correndo o risco de o paciente ficar ainda mais debilitado no trajeto e podendo provocar a superlotação do sistema hospitalar da nossa capital”, disse.

Também foram contemplados municípios como Corumbá (R$ 1,872 milhão), Ponta Porã (R$ 1,663 milhão) e R$ 1 milhão para municípios de porte médio: Amambai, Aquidauana, Coxim, Nova Andradina, Maracaju, Rio Brilhante e Naviraí. Os demais municípios receberão conforme tabela abaixo.

“Consegui garantir mais de R$ 28 milhões para que a nossa população possa ser contemplada com o atendimento médico necessário. O dinheiro já chegou às prefeituras para ser repassado imediatamente aos hospitais regionais. É uma forma de, nesse momento em que a pandemia se agrava em MS, garantirmos saúde para a nossa população e preservação das vidas”, disse.

Valores

R$ 5 milhões – Dourados e Três Lagoas

R$ 1,872 milhão – Corumbá

R$ 1.663 milhões – Ponta Porã

R$ 1 milhão – Amambai, Aquidauana, Coxim, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí e Rio Brilhante.

R$ 500 mil – Bataguassu, Caarapó, Cassilandia, Chapadão do Sul, Iguatemi, Ivinhema, Jardim, Paranhos e São Gabriel do Oeste.

R$ 470 mil- Mundo Novo

R$ 435 mil- Nova Alvorada do Sul

R$ 421 mil- Fátima do Sul

R$ 400 mil- Brasilândia

R$ 326 mil- Guia Lopes da Laguna

R$ 300 mil- Costa Rica e Eldorado

R$ 241 mil- Jatei

R$ 127 mil- Tacuru