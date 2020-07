Projeto “Flores de Naviraí”, uma iniciativa louvável de duas navirainses

Por iniciativa de duas mulheres abnegadas de nossa sociedade, a cidade conta com o projeto “Flores de Naviraí”, que surgiu numa conversa entre Joana Zeila Duarte Jara de Lima (Joaninha, ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Sol Nascente) e a empresária Estela Prieto, ex-presidente da Associação de Mulheres de Negócios (BPW). “Nós estávamos conversando e surgiu a ideia e então decidimos juntas: vamos embelezar a cidade. Ela tem tantos espaços precisando florir. Iniciamos o projeto pela Avenida Weimar Torres e a Rua Alagoas. Depois foram surgindo mais comerciantes gostando da ideia e prosseguimos com o projeto em outros locais”, explicou Joaninha. “Estamos trabalhando nele e neste dia 2 de agosto, faremos uma live às 17 horas do domingo para falar desde a sua criação, o seu desenvolvimento e os projetos para o futuro”, esclareceu ela.

O projeto “Flores de Naviraí” cresceu tanto que o professor Daniel, do IFMS, inscreveu o mesmo e a nível estadual foi classificado em 2º lugar. “Agora contamos com acadêmicas do curso de Agronomia do IFMS e duas voluntárias trabalhando sempre ao nosso lado no plantio das flores”, ressaltou Joaninha toda entusiasmada com o que vem fazendo.

Ao comentar sobre a adesão de comerciantes no projeto, Joaninha afirmou que “está sendo muito bacana. Não conversamos com todos ainda, porque a gente pegou um espaço para o projeto piloto e depois vamos convidando mais pessoas e como alguns comerciantes já abraçaram essa causa, vamos fazendo o plantio nos canteiros centrais”. Ao citar exemplo de comerciantes, falou do empresário Sexta-Feira, da borracharia e o Adriano, do Grupo Naviraí e, ainda, o pessoal do Posto Portal, da Família Rodonello.

“Nós precisamos deixar nossa cidade mais bonita. Quero agradecer nossos parceiros, em especial, ao Fabiano da Flora Sul que além de nos repassar informações técnicas, nos faz um preço acessível para comprarmos as mudas das flores.

Fazemos um trabalho de plantio com todo o cuidado nessa época de pandemia sem realizarmos aglomerações, todos trabalhando com proteção e lembrando que a vida continua. Acredito que quando terminar essa pandemia a cidade estará mais bonita para todos poderem sair às ruas e se maravilhar com essas belas flores”, concluiu.