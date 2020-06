OS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO

Emprego e empregabilidade são fatores importantes que trazem muitos benefícios para todos os profissionais. É preciso que haja visão empreendedora em todas as coisas que se quer conquistar. Os vencedores, regra geral, são aqueles que miram o sucesso sem recuar. Para o reitor Wilson de Matos Silva, da UniCesumar, “o empreendedor é aquele que tem sonhos inimagináveis, que luta sempre sem desistir jamais do foco. Conhecimento e articulações, além da organização de processos.” Ele fala de visão holística, o que determina a construção de grandes ideias e projetos, para construir uma Nação. O empreendedor precisa ser corajoso, e ter conhecimento acima da média, além da concorrência”, conclui Wilson Matos.

Na disciplina PROJETO DE VIDA, do livro-texto em epígrafe, do professor Luciano Santana Pereira, com muita técnica aborda o tema com propriedade, demonstrando que é possível vencer muitas etapas da vida, aplicando a competência que cada um tem, na busca de novas oportunidades. Quando o trabalho é feito com eficiência, os frutos chegam com certeza. Determinação e fé ajudam a superar obstáculos, e assim, cada um pode fazer grandes conquistas todos os dias.