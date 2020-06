REITOR DA UNICESUMAR

Palavras não podem descrever a grandiosidade das mensagens do Reitor Wilson Matos, abordando aspectos positivos da Educação desenvolvidos pela Instituição vitoriosa, que tem sede na cidade de Maringá. Ele sempre enfatiza, durante as palestras, a missão da Universidade em converter o aluno ao conhecimento. Wilson Matos apresenta os quatro pilares que auxiliam no processo de formação: intelectual, profissional, emocional e espiritual.

‘O Reitor impressiona a todas as pessoas que têm a oportunidade de ouvi-lo, nas plataformas presencial e digital, quando fala de suas experiências como educador e como empresário, além de suas conquistas ao longo de tantos anos dedicados à formação intelectual de jovens e adultos. Os projetos construídos são audaciosos, a partir de Maringá, cidade onde vive desde 1953, e que escolheu para implantar o complexo empresarial, sempre pensando numa Educação de Qualidade.

É com este pensamento que o Reitor se dirige a um público seleto, durante eventos memoráveis que acontecem nos campi da UniCesumar, em todos os níveis do ensino presencial e também em EAD. O sucesso é garantido, quando Wilson de Matos Silva comparece, para entregar a sua mensagem poderosa, elevando assim, o nível intelectual de toda a classe estudantil, ao descobrir novos valores da vida humana, através do conhecimento.

JAIRO DE LIMA ALVES, JORNALISTA