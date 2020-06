Ladrão desmaia e morre na rua após pular muro com cerca elétrica para fugir

Um bandido acabou morrendo na noite desta segunda-feira (8), em Terenos a 28 quilômetros de Campo Grande, depois de invadir uma casa. Ele pulou o muro e teria levado um choque da cerca elétrica que estava instalada na residência.

O ladrão foi identificado como Rogério Nunes dos Santos de 38 anos. A tentativa de invasão a casa aconteceu por volta das 18h30 da noite desta segunda (8), quando policiais foram chamados por moradores depois de pedidos de socorro. Quando chegaram ao local encontraram os populares que indicaram a casa que tinha sido alvo do bandido.

Os militares fizeram uma varredura e não encontraram nada, mas ao lado havia uma residência que estava com o alarme disparado, sendo que as pessoas começaram a gritar, “está aqui, está aqui”. Quando os policiais entraram flagraram um homem perto do muro que fugiu. A cerca da casa estava rompida.

O homem acabou fugindo sem que os militares conseguissem pegá-lo, mas ao saírem da casa foi visto uma aglomeração de pessoas em volta do bandido que estava no chão. Quando os policiais o levantaram para leva-lo até a delegacia, ele começou a passar mal sendo encaminhado para uma unidade de saúde.

Mas, ao chegar na unidade de saúde, o homem já estava morto. Foi descoberto que em dias anteriores, ele tinha ido até o posto para buscar ajuda por sentir dores no peito e falta de ar.