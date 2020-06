Homem em Mundo Novo tem 9 suínos furtados, mas ladrões levam apenas um, e deixam 8 mortos próximo sua residência

Nesta terça (02/06) um senhor de 68 anos compareceu a Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde registrou um B.O. informando sobre seus suínos mortos e um furtado.

Segundo o comunicante, o próprio possui um sítio localizado na estrada do cascalho, onde por voltas das 07:30 horas desta terça (02/06), ele tomou conhecimento através do seu caseiro que pessoas desconhecidas tinham furtado 9 suínos do seu sítio, aproximadamente 20 Kg cada um.

A vítima disse que o prejuízo chega ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após saber do furto de seus suínos, o homem foi informado que os autores conseguiram levar apenas 1 animal, deixando os outros 8 porcos mortos próximos da propriedade.

Em seu depoimento, o homem disse que provavelmente não conseguiram carregar os animais, sem saber os motivos reais. Após isso o senhor de 68 anos compareceu a delegacia e registrou B.O.