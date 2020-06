COM 7 CASOS POSITIVOS, COVID-19 CAUSA PÂNICO EM MUNDO NOVO

Multa para comércio e pessoa física – Além das restrições no comércio, haverá também multa para quem desobedecer as normas contra o Coronavírus.

Com 7 casos confirmados, as autoridades sanitárias estão “endurecendo” contra os que não obedecem as regras na cidade. No último fim de semana, só para exemplificar, aglomerações foram vistas, inclusive com “brigas”na rua, entre uma cerveja e outra.

Diante do novo quadro, foi estabelecida multa de 1 mil reais para o comércio, e 200 reais para a pessoa física. Então, além do perigo da contaminação com o novo coronavírus, não vale a pena arriscar a pele. É preciso usar máscara e cumprir o isolamento social, o que é sempre recomendado pelas autoridades.