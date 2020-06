Mundo Novo tem mais um caso positivo para a Covid-19 

A Secretaria Municipal de Saúde de Mundo Novo anunciou na manhã desta segunda-feira (1º) que mais um caso positivo foi confirmado no município. No momento, são dois casos ativos e três em investigação. Segundo a coordenadora municipal de Epidemiologia, Daniele Laguna, os três tiveram material coletado. Em dois casos (de adultos), contato com o caso positivo. No outro caso, de uma criança, os sintomas preocupam porque o pai tem histórico de viagem. “São casos importados. Ou seja, de pessoas que estiveram em viagem ou com contato com estes que viajaram. Ainda estamos tentando conter a doença, mas sem os cuidados da população a situação pode complicar muito”, apontou ela.

Laguna explicou que a atualização no Boletim do Estado deve ocorrer amanhã, mas indicou para que a população acompanhe os anúncios oficiais do município. “O Estado anuncia os dois casos já recuperados e muitos acabam confundidos. Em outras ocasiões, os números só são atualizados no dia seguinte no Estado. Então, o melhor é seguir apenas pelas nossas informações”, concluiu a coordenadora.

Texto: Jandaia Caetano/Semcos – Foto: Paulo Vargas/Semcos