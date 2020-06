Cerro Corá é a mais nova cidade paraguaia a fazer fronteira com MS

Com 28 votos a favor e 11 contra, além de 8 abstenções, o distrito de Capitão Raul Ocampos Rojas, o Chiriguelo foi emancipado e criada a cidade de Cerro Corá, que passa a fazer fronteira com Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira (28) pelo Senado do Paraguai.

O processo de emancipação de Cerro Corá, que também fica a 17 quilômetros de Ponta Porã, estava em tramitação desde o ano passado, gerando discórdia e até confrontos, de acordo com relatos de moradores da região. Com isso Pedro Juan Caballero perde boa parte da sua área territorial.

O município de Bella Vista Norte, que também faz fronteira com Bela Vista também teve sua área reduzida e o novo município já nasce com os distritos de Lorito Picada, Santa Clara, Maria Auxiliadora, Guavirá e várias outras comunidades que estariam dentro da jurisdição de Cerro Corá, o que daria por volta de sete mil habitantes.

O mais novo município do Paraguai não tem um núcleo urbano, sendo constituído praticamente de propriedades rurais e colônias e os críticos do movimento de emancipação alegam que a medida foi uma retaliação do governo federal contra a família Acevedo, que domina a política em Pedro Juan Caballero a mais de duas décadas e adversária do atual presidente Mário Abdo Benitez.

Os defensores da criação de Cerro Corá alegam que o distrito de Chiriguelo e as outras localidades são abandonadas pela prefeitura local e cobravam mais investimentos pelos impostos pagos e pela grande produção agropecuária da região. Já o prefeito diz que todos são tratados de forma igualitária e que ele governa para todos.