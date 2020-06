GUAÍRA – CANTOR MACIO GARCIA REALIZA LIVE SOLIDÁRIA NESTA SEXTA-FEIRA

O cantor guaírense Marcio Garcia realizará nesta sexta-feira (05/06) uma live solidária em prol de pessoas necessitadas da cidade de Guaíra-PR.

As doações já estão sendo feitas em dinheiro (via PICPAY) e alimentos via contato direto pelo whatsapp (44) 9 9126-3925

Todos poderão acompanhas de á partir das 19h ao vivo pelas redes sociais do cantor

FACEBOOK : https://www.facebook.com/MarcioGarciaOficial

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCmJeVSqs_bEfGyJkF-u9-Hw/videos

INSTAGRAN : https://www.instagram.com/marciogarciacantor/

A produção de imagens fica por conta da equipe da TV Tribuna, Vagner Maximo e Gilmar Prado .

