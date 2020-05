FALCÃO, O REI DO FUTSAL, REVELA HISTÓRIAS CURIOSAS DE SUA CARREIRA

Maio de 2020 – Poucos atletas deixaram um legado tão marcante para seus esportes como Falcão fez com o futsal. As contribuições do ex-atleta da Seleção Brasileira para o jogo são tão expressivas, que podemos dizer que existe o futsal antes e depois dele. Indiscutivelmente o maior atleta da história da modalidade em nosso país (e um dos melhores do mundo).

Em seus 25 anos de carreia, 20 dos quais atuou na Seleção Brasileira (1998 – 2018), Falcão acumulou títulos, gols antológicos e o respeito de fãs e atletas impressionados com sua habilidade singular. Ele também é o protagonista de histórias pra lá de curiosas.

Recapitulando sua carreira desde o início no esporte, quando treinava com atletas mais velhos, até a consagração como maior jogador da história da modalidade, condição ratificada em 2017 ao vencer o Prêmio The Best, da Fifa, Falcão abriu o jogo e revelou alguns fatos curiosos de sua jornada, como a origem do apelido pelo qual é mundialmente conhecido, as ameaças que sofreu por seu estilo irreverente de jogar, os bastidores de sua passagem pelo futebol de campo e o curioso caso do incêndio de seu carro enquanto atuava pelo São Paulo Futebol Clube, episódio que pode ou não estar associado à uma “zica” do então treinador tricolor, Leão.

Quando perguntado sobre quanto de seu sucesso é devido ao dom e quanto ele atribui ao esforço, Falcão não hesita. Sempre adepto da preparação e do treino pesado, permanecendo em quadra após o fim das atividades coletivas para refinar suas habilidades, o jogador viu sua dedicação se transformar em gols, vitórias e títulos. Sobre a importância desse comprometimento para êxito de sua carreira, ele aponta: “Quantos gols plásticos eu fiz em final de campeonato? Isso contou muito para a minha história. Eu podia ser só um jogador malabarista e não ser vencedor. Eu consegui transformar em títulos e gols. Acho que isso foi a grande diferença dos números da minha carreira”.

Hoje atuando como empresário, dentro de um planejamento que começou a construir ainda durante a carreira nas quadras, ele faz diversos eventos pelo Brasil e pelo mundo representando marcas e o esporte que ajudou a popularizar. Sobre essa mudança de vida, ele destaca as diferenças e semelhanças entre a vida de atleta e a que construiu após a aposentadoria.

Falcão comenta ainda sobre a relação que alguns dos maiores jogadores do futebol de campo da atualidade, como Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, tem com o futsal, e traça um paralelo entre as suas características e a dos três craques com a bola no pé. Revela também quem foram suas referências no esporte e a importância dos conselhos do pai para superar a perseguição em quadra por seu jeito desconcertante de driblar: “Fazer ganhando, perdendo ou empatando. É fazer sempre, mostrar que esse é o seu estilo, que o respeito vem. Ainda mais quando você decide títulos e faz gols”.

Por fim, Falcão relembra as situações das quais se arrepende no esporte, elege qual foi o melhor jogo de sua vida e fala das veias esportivas de seus filhos.