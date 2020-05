Valdemiro Santiago vende sementes a R$ 1 mil prometendo curar a covid-19

Nesta semana, o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, prometeu a cura do novo coronavírus ao anunciar a venda de sementes para seus seguidores. No vídeo, publicado no YouTube, ele fala do suposto benefício milagroso de uma planta e pede o “propósito de R$ 1 mil” por ela.

No vídeo, o pastor fala de “gente curada de estado terminal, gravíssimo. E tá ali o exame, para quem quiser. (…) Você vê como a semente é semeadora. E aí sim conseguiu vencer a crise e a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis. É semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta… É a semente ‘sê tu uma bênção’. Você vai semear essa semente e na planta que nascer vai estar escrito ‘Sê tu uma benção”.