Doria gasta 14 milhões em aventais, deputados pedem apuração

Em 23 de abril, a Secretaria de Saúde do governo de João Doria adquiriu sem licitação 1,1 milhão de aventais descartáveis para uso de equipes médicas no enfrentamento à Covid-19. O contrato de R$ 14,1 milhões foi assinado com Marcelo Neres de Oliveira, microempreendedor individual.

Deputados que fiscalizam gastos emergenciais do governo durante a pandemia estiveram ontem (7) no endereço da empresa de Marcelo Neres – sua residência. Questionado, o empresário disse que a fabricação dos aventais foi terceirizada para quatro oficinas de costura, cujos endereços ele se negou a fornecer.

Em denúncia protocolada há pouco no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os deputados estaduais Sargento Neri, Coronel Telhada e Márcio Nakashima informam que Marcelo Neres também não possui depósito com estoque de matéria-prima e tampouco soube informar onde está sendo feita a entrega da mercadoria.

“O Sr. Marcelo, proprietário, informou que já foram entregues entre 10.000 e 12.000 unidades, não sabendo precisar ao certo onde a entrega está sendo feita no bairro do Bom Retiro, onde é localizada a Secretaria de Transportes; o proprietário negou a apresentação do contrato, endereço das oficinas e as Notas Fiscais de aquisição da matéria prima. O proprietário, Sr. Marcelo, informou que tratou com várias pessoas na Secretaria de Saúde, mas se recorda apenas do nome Cristiano.”