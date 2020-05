TCE investiga governo de São Paulo por compra de respiradores

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) determinou a abertura de uma investigação sobre irregularidades por parte do governo do estado de São Paulo na compra sem licitação de 3 mil respiradores da China no valor de R$ 550 milhões para o tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Na semana passada, o governo estadual comprou os aparelhos por US$ 100 milhões para equipar as novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O primeiro lote, com 500 unidades, deverá chegar nesta quinta-feira (07).

O pedido de investigação partiu do presidente do TCE, Edgard Camargo Rodrigues, após denúncia apresentada pelo senador Major Olímpio (PSL-SP), que acusou um preço acima do normal no mercado.

O major também fez uma denúncia ao Ministério Público de Contas (MPC), e o Procurador-Geral Thiago Pinheiro Lima informou que o órgão irá apurar os termos da compra.

Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo apontou que os respiradores tiveram o preço médio de R$ 180 mil por unidade, quando modelos similares no mercado custam R$ 60 mil, o que poderia caracterizar improbidade administrativa.

Em nota, o vice-governador, Rodrigo Garcia, afirmou que o produto chinês foi escolhido devido ao curto prazo de entrega, já que o momento é de priorizar a rapidez para salvar vidas, conforme o decreto estadual de calamidade pública em São Paulo.