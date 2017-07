O Centro de Convivência do Idoso recebe emenda parlamentar

Na tarde de terça-feira (11), em visita ao Centro de Convivência do Idoso, localizado no Bairro Boa Vista, Telma Minari, Gerente Municipal de Assistência Social, na companhia de Ézio Brito, Chefe do Núcleo de Esporte Amador, Júnior, Coordenador do Projeto Conviver e do Vereador Josias de Carvalho (PRB), verificaram que o referido Centro está precisando de alguns equipamentos para o seu funcionamento que tem as suas atividades prevista até o mais tardar até o mês de setembro próximo.

A gerente Telma disse do seu entusiasmo em começar brevemente a desenvolver um trabalho muito inovador, num prédio muito bonito e amplo, referência no Estado. O vereador Josias falou sobre a notícia de uma verba parlamentar do deputado João Grandão (PT), no valor de R$.35 mil reais, que serão utilizados na aquisição de equipamentos para mobiliar o Centro de Convivência do Idoso que será inaugurado com a realização de um baile de gala, uma festa programada com muito carinho a esta categoria que merece toda a atenção e solidariedade.

Os moradores do Bairro Boa Vista, onde o Centro foi implantado e onde existe uma pista de malha querem e reivindicam a sua liberação, já que a pista se foi de uso da própria comunidade. Segunda a gerente essa solicitação será com certeza atendida.

A obra de edificação do Centro surgiu graças ao empenho do dedicado e parceiro de Naviraí o deputado federal Geraldo Resende que conduziu através de emenda parlamentar, recursos para sua edificação. Já o prefeito Dr. Izauri que tem trabalhado diuturnamente pela cidade, quer que o mais rápido possível que o Centro comece a atender e priorizada as atividades com os idosos.

O Vereador Josias falou sobre a importância da verba destinada pelo deputado João Grandão, num momento em que o país passa por uma grande turbulência política e financeira e o deputado tem demonstrado uma grande preocupação com o município. Josias elogiou a administração municipal que tem adotado medidas sérias e transparentes, para a retomada do desenvolvimento. O vereador disse acreditar na competência do gestor, “Dificuldades existem, mas que gradativamente vai se conquistando espaços como o Centro de Convivência que irá atender pessoas idosas, que muito já trabalharam por este país e que merecem uma atenção especial dos governantes”, Comentou o vereador.

Ézio Brito, Chefe do Núcleo de Esporte Amador, também acompanhando a comitiva de visita ao Centro de Convivência, elogiou a liberação da pista de malha. O coordenador de o projeto conviver, Júnior, agradeceu a parceria do deputado João Grandão, ao vereador Josias e ao prefeito e o trabalho que a Telma Minari vem desenvolvendo na sua pasta de assistência social congregando a participação dos idosos e da comunidade.