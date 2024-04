ASL – ACADEMIA DE LETRAS MS Maria da Glória Sá Rosa na “Roda Acadêmica”

Profª Glorinha deixou um legado de cultura e educação para o Estado

Saudosa cadeira número 19 da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Maria da Glória Sá Rosa, a “Professora Glorinha” ─ que tanto contribuiu para a construção da Cultura e Educação no Estado ─ é a homenageada da Roda Academica da ASL, que trará lembranças e a história da imortal nesta quinta-feira, 25 de abril, no auditório da sede da Academia, na rua 14 de julho, 4653, às 19h30min.

Personagem que deixou para Mato Grosso do Sul um imenso legado cultural, a Professora Glorinha será lembrada com leituras e conversas sobre sua vida, através da apresentação dos acadêmicos Marisa Serrano, Américo Calheiros e Henrique de Medeiros. Estão convidados também, para intervenções, Albana Xavier, Lenilde Ramos e Paulo Simões. A atividade é presencial, a entrada é franca e o traje, esporte.

Os Chás e Rodas Acadêmicas de 2024 são uma parceria entre a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, pela Fundação de Cultura do Estado. A quinta-feira terá também a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pelas ASL e a UFMS dentro do projeto “Movimento Concerto”.

A apresentação musical da UFMS, que abordará obras de Geraldo Ribeiro, Aníbal Augusto Sardinha (Garoto) e Levino Albano da Conceição, terá a presença de Evandro Dotto, violonista, professor, produtor e pesquisador, bacharel em violão pelo Conservatório Brasileiro de Música – RJ – 2012. Participou de diversos festivais nacionais e internacionais, e entre seus principais projetos destacam-se “Panorama Violonístico – 2018” com concertos na capital e no interior; em 2023, executou o projeto “Musica Erudita nas Escolas e Universidades”, através do fundo de investimento cultural do Estado/MS.

Realizados no auditório da ASL, na rua 14 de julho, 4653, os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas de 2024 têm suas apresentações de março a novembro, sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês.

Serviço – Roda Acadêmica da ASL “Maria da Glória Sá rosa (Profª Glorinha)”

Dia 25 de abril de 2024, às 19h30min (Com o projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, com a UFMS) – Auditório da ASL, Rua 14 de Julho, nº 4653 (Altos do São Francisco)

Entrada franca, evento presencial, traje esporte.