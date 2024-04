CAMINHO DO PEREGRINO

O peregrino continua o seu Caminho no longo percurso, em busca da paz e da felicidade, firme nas promessas. Ele sabe que, ao finalizar a jornada, terá a herança da vida eterna

Quando o Universo foi criado, foi previsto que o feminino ocuparia lugar relevante em todas as esferas. Assim, no jardim das eternas virtudes, floresceram, entre outras, a fidelidade, a pureza, a graça e o amor. Vistas intuitivamente, essas virtudes deveriam e devem ser os maiores auxílios para o espírito humano em contínuo amadurecimento. Não só aqui, encarnado nesse planeta terrestre, mas, por todas as partes do Universo por onde o espírito humano peregrina, elas são o bordão e o guia, que conduzem o peregrino pelo seu caminho espiritua