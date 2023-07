ACIDENTE DE TRÂNSITO COM DANOS MATERIAIS EM ITAQUIRAÍ

Jovem de 25 anos conduzia um Gol vermelho que colidiu lateralmente com uma Parati, causando capotamento

Na noite desta segunda-feira, um acidente de trânsito ocorreu no cruzamento das ruas Benvinda Ernandes com Eldorado, envolvendo um Gol vermelho e uma Parati. Felizmente, não houve vítimas, mas ambos os veículos sofreram danos materiais significativos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no local, o Gol, conduzido por uma jovem de 25 anos, seguia pela Rua Eldorado, no sentido CEAC à Praça Santo Tomazelli. Enquanto isso, a Parati, tendo como condutor um rapaz de 29 anos, descia pela Rua Benvinda Ernandes em direção à Avenida Mato Grosso.

A guarnição de serviço da Polícia Militar foi acionada através do número de emergência 190 e compareceu prontamente ao cruzamento das ruas mencionadas. Ao chegar ao local, constatou-se a veracidade do acidente descrito, com a Parati capotada devido à colisão lateral provocada pelo Gol.

Segundo relato do condutor da Parati aos policiais, ele seguia pela Rua Benvinda Ernandes quando, no cruzamento, foi atingido pelo Gol que transitava pela Rua Eldorado. A colisão resultou em danos na roda traseira da Parati, ocasionando seu capotamento. A jovem condutora do Gol confirmou o ocorrido aos policiais.

Apesar do susto, não foram registradas vítimas no acidente, restringindo-se apenas a danos materiais em ambos os veículos envolvidos. Foi lavrado um documento oficial para conhecimento das partes envolvidas.

