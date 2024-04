Visitação a produto de leilão em mundo Novo está em aberto, cujo encerramento será no dia 7 de maio

O Governo de Mundo Novo, através da secretaria de Administração, informou que o Leilão Eletrônico de materiais e maquinários do patrimônio público, foi aberto na última terça-feira (09), às 14h.

Segundo o secretário de Administração, Leandro Soares, os bens incluem veículos, máquinas, materiais de informática e costura, sucatas ferrosas, de lâmpadas e de refletores.

Antes de efetuar o lance, os interessados devem fazer um agendamento para visitação através do site: https://www.casadeleiloes.com.br/leilao/bens-patrimoniais-de-municipio-de-mundo-novo-ms/14155 e conferir todas informações pelo edital publicado no Diário Oficial dentro do site do município.

O encerramento do leilão está previsto para o dia 7 de maio, às 15h38. A empresa especializada, Casa de Leilões, que passou pela licitação ficará totalmente responsável pelos próximos passos. A prefeitura realizou toda a parte legal para a realização para a oferta dos produtos para leilão.

Raysa Almeida/Semcos