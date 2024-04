PREFEITO VALDOMIRO SOBRINHO, ACOMPANHADO DA VICE ROSÁRIA E DE VEREADORES, ASSINA CONVÊIO NA CAPITAL

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, está em Campo Grande, para assinatura do convênio de recapeamento de mais de 60 quadras em vários bairros de Mundo Novo. Nesta manhã, o setor de Engenharia do município, através do engenheiro Lucas de Oliveira, explicou como foi feito o projeto.

Lucas, no quadro Bom Dia Mundo Novo!, apontou que diferente do outro projeto que recapeou 43 quadras nos bairros São Jorge e Fleck, neste o tapa-buraco e reperfilamento – etapas anteriores ao recape – será feita toda pela empresa que ganhar a licitação. Antes, estas etapas eram feitas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Além do projeto do recape, o prefeito Valdomiro quer a conclusão da situação para a construção de duas pontes no município – na comunidade Santa Fé e no Incra – e a pavimentação atrás do Parque das Araras, no terreno que receberá empresas e moradias populares.

Já o projeto de R$ 7,5 milhões para a pavimentação de mais de 20 quadras, incluindo os asfaltos mal feitos no bairro São Jorge em 2013, será realizado no ano que vem, já que a escolha para este ano foi o recape (também de R$ 7,5 milhões).

Além do prefeito, a vice-prefeita Rosária e vereadores também estarão presentes no ato desta tarde, na capital do estado.

(Jandaia Caetano/Semcos – edição e reportagem de Raysa Almeida/Semcos)