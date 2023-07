VIOLÊNCIA EM BOATE DE AMAMBAI

Cliente é espancado por seguranças em boate, conhecida por episódios de violência

Um rapaz de 28 anos procurou a delegacia após ser espancado por um segurança de uma boate na Avenida Ernesto Geisel, bairro Amambaí, em Campo Grande, na madrugada deste sábado (29).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relata que, por volta das 3h10, o segurança teria desferido socos e tapas, resultando em hematomas no olho. O jovem disse que as agressões aconteceram sem motivo.

Não é a primeira vez que clientes reclamam do atendimento na segurança, relatando violência na abordagem. Em junho, um jovem de 21 anos foi internado na Santa Casa com traumatismo craniano após ser agredido por seguranças.

Conforme relato do pai do rapaz, o jovem saiu com amigos e foi até a casa noturna, quando houve uma confusão no local. Então, ele foi abordado por seguranças e agredido.

Ainda segundo relato do jovem, ele levou uma coronhada na cabeça, com uma pistola, além de vários choques elétricos com teaser. A vítima acabou desmaiando e ficou por aproximadamente duas horas inconsciente.

Em abril, uma mulher saiu da casa noturna com a boca sangrando ao ser agredida com soco no rosto pelos outros frequentadores. A vítima contou que acabou esbarrando no rapaz e em seguida ele desferiu o soco no rosto, causando um corte na boca. Ela chamou o segurança do local, entretanto, o suspeito disse que ela teria jogado bebida sobre ele.

“Questionei os seguranças sobre o que eles iriam fazer e eles simplesmente disseram que provoquei por derrubar a bebida no homem, sendo que eu não estava com bebida nenhuma, nem segurando copo ou garrafa eu estava. Os seguranças viram que eu não tinha nada em mãos. Insisti dizendo para verem as imagens das câmeras, e que eu apenas estava passando com minhas amigas, mas disseram que não havia câmeras no local”.