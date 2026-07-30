quinta-feira,
30/07/2026
Mais
    InícioNotíciasBrasil / MundoPRF descobre depósito do tráfico e apreende mais de 8 toneladas de...
    DestaqueNotíciasBrasil / MundoPolicial

    PRF descobre depósito do tráfico e apreende mais de 8 toneladas de maconha no MS

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Mais de 8 toneladas de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira (29), durante a descoberta de um entreposto utilizado por uma organização criminosa para armazenar e distribuir drogas nas proximidades da BR-163, em Dourados (MS). Dois homens foram presos na operação.
    A ação teve início após a PRF receber informações sobre uma movimentação suspeita de veículos no local. Durante as diligências, os policiais abordaram um carro que deixava o barracão utilizado pelo grupo criminoso.
    Segundo a PRF, o motorista informou que utilizava tornozeleira eletrônica, rompida havia quatro dias, e que receberia R$ 5 mil para conduzir uma caminhonete até o imóvel. O outro ocupante do veículo exerceu o direito de permanecer em silêncio.
    Durante as buscas no barracão, os policiais encontraram uma caminhonete com registro de roubo carregada com maconha, além de um caminhão-baú, uma empilhadeira, balanças de precisão e um contêiner também carregado com o entorpecente.
    De acordo com a PRF, o imóvel possuía estrutura utilizada para o armazenamento e o carregamento da droga. Ao todo, foram apreendidas mais de 8 toneladas de maconha.
    Os dois suspeitos, a droga, os veículos e os demais materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Judiciária, que dará sequência às investigações.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Operação na fronteira apreende 20 mil pacotes de cigarros contrabandeados e causa prejuízo de R$ 1,5 milhão ao crime
    Próximo artigo
    Veículo paraguaio com pneus é apreendido pela Guarda Municipal em Guaíra

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: