quinta-feira,
30/07/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesVeículo paraguaio com pneus é apreendido pela Guarda Municipal em Guaíra
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Veículo paraguaio com pneus é apreendido pela Guarda Municipal em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um veículo de placas paraguaias carregado com 36 pneus de origem estrangeirafoi apreendido na manhã desta quinta-feira (30), em Guaíra, após o motorista tentar fugir de uma abordagem da Guarda Municipal.
    A ocorrência foi registrada no bairro Santa Paula. Conforme a Guarda Municipal, a equipe realizava fiscalização do trânsito na Avenida Almirante Tamandaré, em razão das obras na Ponte Ayrton Senna, quando percebeu um veículo transportando uma carga coberta por uma manta escura nos bancos traseiros.
    Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e tentou fugir. A perseguição terminou cerca de quatro quadras depois, quando o veículo foi interceptado pelos agentes.
    Durante a vistoria, os guardas municipais encontraram 36 pneus de procedência estrangeira sem a documentação fiscal exigida. O motorista, um cidadão paraguaio, foi identificado e liberado após os procedimentos de praxe, conforme a legislação vigente.
    O automóvel e a mercadoria apreendida foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Guaíra, onde serão adotadas as providências cabíveis.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    PRF descobre depósito do tráfico e apreende mais de 8 toneladas de maconha no MS
    Próximo artigo
    GAECO cumpre mandados em Guaíra em operação que apura fraude em contrato de poda de árvores

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: