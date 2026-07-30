JAPORÃ: Carreta da Justiça realizou 681 atendimentos no distrito de Jacareí

Dentre as ações de longo alcance social, foram 150 procedimentos para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, 73 casamentos e diversos outros procedimentos jurídicos e agendamentos

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação /PMJ)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) em parceria com a Defensoria Pública (Comarca de Mundo Novo), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Instituto de Identificação) e Prefeitura de Japorã realizou, com sucesso, mais um fórum itinerante. Desta vez, a Carreta da Justiça atendeu 681 pessoas, garantindo diversos serviços jurídicos gratuitos, consultas, agendamentos e orientações gerais.

A Carreta da Justiça foi instalada no município de Japorã, especificamente no distrito de Jacareí, em frente ao Clube da Terceira Idade, onde contemplou moradores de Japorã, Jacareí, Aldeia Indígena Porto Lindo, assentamentos, fazendas e também pessoas oriundas da região.



ATENDIMENTOS

Foram realizados 73 RUE – Reconhecimentos de União Estável, convertendo em casamentos; 6 divórcios; 1 pedido de pensão alimentícia; 2 reconhecimentos de paternidade; 82 ações abertas; 98 agendamentos, solicitação de RG 150, atendimentos, consultas e informações gerais; 120 atendimentos pela Defensoria Pública. No total foram 681 cadastros/circulação de pessoas no local.

PARCERIAS

A vinda da carreta, com presenças do Juiz de Direito Dr. Milton Zanutto Júnior, servidores do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública e do Instituto de Identificação, dentre eles peritos da Sejusp, atendem uma reivindicação do prefeito Vitor da Cunha Rosa, o Malaquias, e pedido do presidente do Legislativo, vereador Gabriel Klasmann.

“Disponibilizamos tudo o que foi solicitado, como locais adequados, logística, servidores e apoio total à instalação da Justiça Itinerante. Conquistamos dois dias de atendimentos extraordinários, no início desta semana, na segunda e terça-feira (27 e 28-07), e assim, garantimos os serviços jurídicos gratruitos para nossa comunidade. Gratidão a todos pelo empenho e participação nesta ação especial”, afirmou o prefeito Vitor Malaquias em seus agradecimentos.

Fotos: Caíque Fernandes/Roney Minella/Divulgação