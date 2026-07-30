Prefeitura de Mundo Novo realiza obras à espera de licitação da próxima quarta-feira, que levará asfalto a mais de 20 ruas

Investimento de mais de R$ 11 milhões do estado está exigindo construção de cinco dissipadores pela secretaria de Obras

Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –

Na próxima quarta-feira (5), a partir das 9h30, o governo estadual, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), deve realizar licitação para pavimentação asfáltica e drenagem, em valor inicial de R$ 11.148.357,93, em Mundo Novo.

O valor pode baixar a casa dos R$ 11 milhões, com o processo licitatório para pavimentação asfáltica de 22 vias, entre ruas e avenidas. A maioria conta com investimento em drenagem de águas pluviais.

Destaque para quatro locais que já contam com pavimentação e drenagem, mas que vem sofrendo com obras que não tiveram a capacidade de absorver a quantidade de água e precisam ser refeitas. É o caso da Bento José Muniz, no bairro Fleck, na saída para a Estrada João Soares, que recentemente foi recapeada pelo município, após dificuldade de trafegabilidade.

No bairro São Jorge, o mesmo acontece com as ruas Amazonas, Felinto Muller e Fernando Saldanha. Nesta última, a força da enxurrada já levou o asfalto em duas oportunidades, conforme relatou a moradora Mariquinha Oliveira, que aguarda ansiosa a volta do pavimento. Ela, funcionária pública estadual aposentada e que trabalhou por cerca de 30 anos cedida ao Posto de Saúde Central, constrói uma casa para um filho na mesma rua em que mora.

A Rua Fernando Saldanha é paralela ao Centro de Eventos, que a prefeita Rosária Andrade (PL) pretende em remodelar para uma rodoviária. O acesso era pela Ponte do Incra, que a força da água levou. Apuramos que existe o projeto para a construção de uma nova, mas que a prefeitura busca parcerias para a sua construção.

Mais de R$ 400 mil em recursos próprios

A conquista dos R$ 11 milhões é possível diante de três ações. O setor de Engenharia, da secretaria de Obras, realizou o projeto, que escolheu os locais (veja abaixo). Um deles é o restante da duplicação da Avenida Otaviano Corrêa, no Universitário, mas também há locais no bairros Copagril, Berneck e Vila Nova, além de Fleck e São Jorge já citados anteriormente.

Outra ação é o investimento municipal de mais de R$ 400 mil para a construção de cinco dissipadores e a licença ambiental para destinar água da chuva para os córregos no município. Já foram construídos três dissipadores: dois na Valdemiro Vanzin, na Vila Nova, e a última na Fernando Saldanha, no São Jorge. Os últimos dois dissipadores a receber obras serão os das ruas Amazonas (a partir de segunda-feira) e Felinto Muller.

Uma das três ações é política. A prefeita Rosária, vice-prefeito Evaldo Carlos (PSD), e os vereadores da Câmara Municipal, liderados pelo presidente Jeferson Pinduca (MDB), tiveram êxito na solicitação junto ao governo estadual, através do Programa MS Ativo 2.

Ruas beneficiadas:

Rua Valdemiro Arlindo Vanzim;

Travessa Osires Frontino;

Travessa Abolição;

Travessa José de Alencar;

Travessa Professora Sandra Alves;

Rua Francisco Lino Maia;

Travessa Maria Marcelina Ribeiro da Silva;

Rua Vicente Fernandes da Silva;

Rua Deputado Fernando Saldanha;

Rua Bento José Muniz;

Rua Edgar Walter Schulz;

Rua Amaury Alberto Ramos Amaducci;

Rua Major José Gomes Pereira;

Rua Pedro Raimundo da Silva;

Estrada Municipal de Acesso a Japorã;

Rua Ademar Antônio da Silva;

Avenida Otaviano Corrêa de Souza;

Avenida São Paulo;

Rua Niterói;

Rua Filinto Müller;

Rua Amazonas;

Rua João Cunha Bueno.,

Com informações: TV Sobrinho