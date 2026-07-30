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    Prefeitura de Mundo Novo realiza obras à espera de licitação da próxima quarta-feira, que levará asfalto a mais de 20 ruas

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Investimento de mais de R$ 11 milhões do estado está exigindo construção de cinco dissipadores pela secretaria de Obras

     

    Jandaia Caetano/Tv Sobrinho –

    Na próxima quarta-feira (5), a partir das 9h30, o governo estadual, através da Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos), deve realizar licitação para pavimentação asfáltica e drenagem, em valor inicial de R$ 11.148.357,93, em Mundo Novo.

    O valor pode baixar a casa dos R$ 11 milhões, com o processo licitatório para pavimentação asfáltica de 22 vias, entre ruas e avenidas. A maioria conta com investimento em drenagem de águas pluviais.

    Destaque para quatro locais que já contam com pavimentação e drenagem, mas que vem sofrendo com obras que não tiveram a capacidade de absorver a quantidade de água e precisam ser refeitas. É o caso da Bento José Muniz, no bairro Fleck, na saída para a Estrada João Soares, que recentemente foi recapeada pelo município, após dificuldade de trafegabilidade.

    No bairro São Jorge, o mesmo acontece com as ruas Amazonas, Felinto Muller e Fernando Saldanha. Nesta última, a força da enxurrada já levou o asfalto em duas oportunidades, conforme relatou a moradora Mariquinha Oliveira, que aguarda ansiosa a volta do pavimento. Ela, funcionária pública estadual aposentada e que trabalhou por cerca de 30 anos cedida ao Posto de Saúde Central, constrói uma casa para um filho na mesma rua em que mora.

    A Rua Fernando Saldanha é paralela ao Centro de Eventos, que a prefeita Rosária Andrade (PL) pretende em remodelar para uma rodoviária. O acesso era pela Ponte do Incra, que a força da água levou. Apuramos que existe o projeto para a construção de uma nova, mas que a prefeitura busca parcerias para a sua construção.

    Mais de R$ 400 mil em recursos próprios

    Operador de máquinas, Marcelo de Jesus, realizava ação na rua para facilitar entyrada e saída de moradores, na última quarta-feira (29); imagem: Laísa Brischiliari/Tv Sobrinho

    A conquista dos R$ 11 milhões é possível diante de três ações. O setor de Engenharia, da secretaria de Obras, realizou o projeto, que escolheu os locais (veja abaixo). Um deles é o restante da duplicação da Avenida Otaviano Corrêa, no Universitário, mas também há locais no bairros Copagril, Berneck e Vila Nova, além de Fleck e São Jorge já citados anteriormente.

    Outra ação é o investimento municipal de mais de R$ 400 mil para a construção de cinco dissipadores e a licença ambiental para destinar água da chuva para os córregos no município. Já foram construídos três dissipadores: dois na Valdemiro Vanzin, na Vila Nova, e a última na Fernando Saldanha, no São Jorge. Os últimos dois dissipadores a receber obras serão os das ruas Amazonas (a partir de segunda-feira) e Felinto Muller.

    Uma das três ações é política. A prefeita Rosária, vice-prefeito Evaldo Carlos (PSD), e os vereadores da Câmara Municipal, liderados pelo presidente Jeferson Pinduca (MDB), tiveram êxito na solicitação junto ao governo estadual, através do Programa MS Ativo 2.

    Ruas beneficiadas:

    • Rua Valdemiro Arlindo Vanzim;
    • Travessa Osires Frontino;
    • Travessa Abolição;
    • Travessa José de Alencar;
    • Travessa Professora Sandra Alves;
    • Rua Francisco Lino Maia;
    • Travessa Maria Marcelina Ribeiro da Silva;
    • Rua Vicente Fernandes da Silva;
    • Rua Deputado Fernando Saldanha;
    • Rua Bento José Muniz;
    • Rua Edgar Walter Schulz;
    • Rua Amaury Alberto Ramos Amaducci;
    • Rua Major José Gomes Pereira;
    • Rua Pedro Raimundo da Silva;
    • Estrada Municipal de Acesso a Japorã;
    • Rua Ademar Antônio da Silva;
    • Avenida Otaviano Corrêa de Souza;
    • Avenida São Paulo;
    • Rua Niterói;
    • Rua Filinto Müller;
    • Rua Amazonas;
    • Rua João Cunha Bueno.,

    Com informações: TV Sobrinho

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