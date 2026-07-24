Mundo Novo estreia neste domingo (26) no Campeonato Amador de Futebol do Conesul

Equipe recebe Caarapó, às 15h, na Toca do Urso, pela rodada de abertura da competição regional; Competição reúne equipes de Mundo Novo, Paranhos, Caarapó, Sete Quedas, Juti, Coronel Sapucaia, Eldorado, Tacuru e Aral Moreira
Raysa Almeida/Tv Sobrinho –
A equipe de Mundo Novo inicia neste domingo (26) sua caminhada no Campeonato Amador de Futebol de Campo do Conesul 2026. Representando o município na principal competição regional da modalidade, o time recebe Caarapó, às 15h, no Estádio Toca do Urso, em confronto válido pela rodada de abertura.
A edição 2026 do campeonato reúne equipes de nove municípios que integram o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul): Mundo Novo, Paranhos, Caarapó, Sete Quedas, Juti, Coronel Sapucaia, Eldorado, Tacuru e Aral Moreira.
Além do duelo em Mundo Novo, a rodada inaugural contará com os confrontos entre Aral Moreira e Eldorado, no Estádio Rio Verde do Sul, em Aral Moreira, e Sete Quedas diante de Coronel Sapucaia, no Centro Esportivo José Valci Araújo, em Sete Quedas. Todas as partidas estão marcadas para as 15h.
Chaveamento e a tabela da 1ª fase do Conesul 2026
Com informações: TV Sobrinho