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    Mundo Novo estreia neste domingo (26) no Campeonato Amador de Futebol do Conesul

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Equipe recebe Caarapó, às 15h, na Toca do Urso, pela rodada de abertura da competição regional; Competição reúne equipes de Mundo Novo, Paranhos, Caarapó, Sete Quedas, Juti, Coronel Sapucaia, Eldorado, Tacuru e Aral Moreira

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    A equipe de Mundo Novo inicia neste domingo (26) sua caminhada no Campeonato Amador de Futebol de Campo do Conesul 2026. Representando o município na principal competição regional da modalidade, o time recebe Caarapó, às 15h, no Estádio Toca do Urso, em confronto válido pela rodada de abertura.

    A edição 2026 do campeonato reúne equipes de nove municípios que integram o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul): Mundo Novo, Paranhos, Caarapó, Sete Quedas, Juti, Coronel Sapucaia, Eldorado, Tacuru e Aral Moreira.

    Além do duelo em Mundo Novo, a rodada inaugural contará com os confrontos entre Aral Moreira e Eldorado, no Estádio Rio Verde do Sul, em Aral Moreira, e Sete Quedas diante de Coronel Sapucaia, no Centro Esportivo José Valci Araújo, em Sete Quedas. Todas as partidas estão marcadas para as 15h.

    Chaveamento e a tabela da 1ª fase do Conesul 2026

    Com informações: TV Sobrinho

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