Polícia Civil investiga morte de adolescente de 13 anos e apura possível relação com suposto desafio na internet

Polícia Civil aguarda conclusão das investigações para esclarecer as circunstâncias da morte da adolescente.

A Polícia Civil de Naviraí investiga a morte de uma adolescente de 13 anos, encontrada sem vida na manhã desta quarta-feira (22). A ocorrência mobilizou uma guarnição do Corpo de Bombeiros Municipal, que acionou a Polícia Civil por volta das 6h para averiguar a situação.

Em conversa com a nossa reportagem, na manhã desta quinta-feira, o delegado da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Naviraí informou que, a princípio, as diligências realizadas até o momento apontam para a hipótese de morte autoprovocada por enforcamento. No entanto, a investigação ainda está em fase investigatória, e não há confirmação definitiva sobre a dinâmica e as circunstâncias do ocorrido.

Também é apurada, entre as linhas de investigação, a possibilidade de que o caso tenha alguma relação com um suposto desafio difundido pela internet. Essa hipótese, porém, ainda não foi confirmada oficialmente e está sendo analisada no decorrer das investigações.

A Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar minuciosamente todos os fatos. Foram solicitados exames periciais no local e no corpo, além do exame necroscópico, procedimentos que deverão contribuir para o esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

Paralelamente, outras diligências estão sendo realizadas, incluindo a oitiva de testemunhas e a análise de informações que possam auxiliar na reconstrução dos fatos.

A Polícia Civil reforça que o trabalho investigativo segue de forma minuciosa e que todas as hipóteses estão sendo cuidadosamente apuradas, com o objetivo de esclarecer, com precisão, o que de fato aconteceu e a dinâmica do ocorrido. Até a conclusão das investigações, não é possível afirmar oficialmente a causa ou as circunstâncias definitivas da morte.

Com informações: @portaldoconesul