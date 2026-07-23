Guaíra – Nova rampa náutica no Espaço Seringueira amplia infraestrutura para turismo e atividades no Rio Paraná

O Município de Guaíra avança com mais uma importante obra de infraestrutura voltada ao fortalecimento do turismo, da pesca esportiva e das atividades náuticas. Está em execução a construção de uma nova rampa náutica em concreto armado no Espaço Seringueira, às margens do Rio Paraná, com o objetivo de ampliar a estrutura disponível para embarque e desembarque de embarcações, que proporcionará mais segurança, praticidade e conforto aos usuários.

A iniciativa integra as ações de revitalização do Espaço Seringueira e atende a uma necessidade crescente do município, que possui forte vocação para a pesca esportiva, o turismo e os esportes náuticos. Atualmente, Guaíra conta com uma única rampa pública em funcionamento, localizada no Centro Náutico Marinas, estrutura construída há aproximadamente três décadas e que passou a apresentar limitações diante do aumento no número de embarcações, principalmente em períodos de grande movimentação, temporadas de pesca e eventos.

A nova rampa está em construção no mesmo local onde existia uma antiga estrutura utilizada pela comunidade por mais de 40 anos, que precisou ser removida para possibilitar as obras de revitalização e urbanização do espaço.

Com 35 metros de comprimento e 10 metros de largura, a nova estrutura terá aproximadamente 350 metros quadrados de área pavimentada, que foi projetada para atender embarcações de pequeno e médio porte, como barcos de pesca, lanchas, embarcações de recreio e motos aquáticas.

O projeto contempla uma estrutura em concreto armado com 17 centímetros de espessura, onde é utilizado tecnologia construtiva semelhante à aplicada na infraestrutura do Hospital Regional Graciele Possam, o que garante maior resistência, durabilidade e segurança. A obra contará com aproximadamente 104 metros cúbicos de concreto armado e cerca de 3,24 toneladas de aço CA-50.

A estrutura também foi planejada com as variações do nível do Rio Paraná. Em períodos de cheia, parte da rampa poderá permanecer submersa em até 2,40 metros, o que manterá sua integridade e funcionalidade conforme as condições do rio.

A obra representa um investimento de R$ 109.006,73, realizado integralmente com recursos próprios do Município. A execução está sob responsabilidade da Diretoria de Obras, com utilização da mão de obra dos próprios servidores municipais, ação que valoriza a capacidade técnica da equipe e promove melhor aproveitamento dos recursos públicos.

Com a conclusão da nova rampa náutica, Guaíra ampliará sua capacidade de atendimento às atividades ligadas ao Rio Paraná, ação que fortalece o turismo, a pesca esportiva, os esportes aquáticos e a realização de eventos.

Para mais informações ou assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, entre em contato no CAM – Centro Administrativo Municipal de Guaíra, na Avenida Tomas Luiz Zeballos, n.º 2000, Centro, ou pelo telefone (44) 3642-0001 que também é WhatsApp.

Portal Guaíra via Assessoria