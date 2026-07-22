Homem é esfaqueado pela mulher durante briga em Guaíra

Um homem ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão na noite de quinta-feira (16), em Guaíra. Com um corte na cabeça, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.
A vítima relatou à Polícia Militar que tentava reatar o relacionamento quando iniciou uma discussão com a companheira. Durante o desentendimento, ela teria pegado uma faca e o atingido na região da cabeça.
Após o ocorrido, a própria mulher levou o homem até a UPA para atendimento. Segundo o registro policial, o ferimento era um pequeno corte na cabeça.
O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
Com informações: Ponto da Notícia