Audiência Pública reúne autoridades e comunidade para discutir a segurança no trânsito em Mundo Novo

O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Mundo Novo (CONSEG) realizou, na manhã desta quarta-feira, a Audiência Pública “Segurança no Trânsito: Um Compromisso de Todos”, reunindo autoridades, representantes das forças de segurança, órgãos de trânsito e a comunidade para debater os principais desafios da mobilidade urbana e construir propostas voltadas à preservação da vida.

O evento contou com a presença da Prefeita Municipal, Rosária Lucca Andrade, do Presidente da Câmara Municipal Jefferson Cavalcante, do Vereador Raviny, do Capitão Neuri, do Subtenente Nilson, representando a Polícia Militar, do Subtenente Martins, representando o Corpo de Bombeiros Militar, do DETRAN-MS, representado por Silvio Darley e do Diretor Cesar Filho do *Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) * além de lideranças comunitárias e cidadãos que participaram ativamente dos debates.

Durante a audiência foram discutidos temas de grande relevância para a segurança viária, entre eles a educação para o trânsito, o fortalecimento da fiscalização, a ampliação do efetivo de agentes municipais de trânsito, melhorias na infraestrutura viária e na sinalização, a regulamentação dos ciclomotores, o combate à utilização de motocicletas com escapamentos adulterados e a perturbação do sossego público, bem como o uso de tecnologias para ampliar a segurança no trânsito.

O encontro foi marcado pelo diálogo entre Poder Público, forças de segurança e sociedade civil, permitindo que a população apresentasse sugestões, relatasse as principais dificuldades enfrentadas no dia a dia e contribuísse com propostas para a construção de políticas públicas mais eficientes.

Ao final da audiência, os encaminhamentos e propostas apresentados serão consolidados em um relatório oficial, que será encaminhado aos órgãos competentes para análise e adoção das providências cabíveis.

O CONSEG agradece a presença de todas as autoridades, instituições parceiras e, especialmente, da comunidade, que demonstrou seu compromisso com a construção de um trânsito mais seguro, organizado e humano.