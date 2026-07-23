Morre em confronto com o DOF o suspeito de morte de caseiro que denunciou veículo carregado com drogas

Outros dois homens foram presos durante a ação em Sete Quedas; três armas de fogo também foram apreendidas

Um homem de 20 anos, suspeito de envolvimento na morte do caseiro Reinaldo Pavão, de 69 anos, no início do mês, em Sete Quedas, morreu em confronto com policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), na noite desta terça-feira (21). Outros dois homens, de 25 e 28 anos, foram presos. Três armas de fogo também foram apreendidas, sendo revólveres calibres .38, .32 e .22.

Os militares realizavam patrulhamento no perímetro urbano do município, quando avistaram um veículo VW CrossFox em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

Durante o acompanhamento e abordagem, um dos ocupantes do veículo efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, que reagiram. O autor dos disparos foi alvejado. Já os outros dois suspeitos se entregaram à equipe. O homem ferido foi socorrido e levado ao hospital de Sete Quedas, onde o óbito foi constatado pela equipe médica.

Com os suspeitos, além das armas de fogo, também foram encontrados dinheiro, luvas e balaclavas. Conforme denúncia recebida pelo Disque Denúncia do DOF, os envolvidos seriam suspeitos da execução do caseiro em uma área rural do município.

Segundo a denúncia, a vítima teria sido morta após informar à Polícia Militar que traficantes haviam deixado uma Toyota Hilux SWA4 com 1.860 quilos de maconha no local. O entorpecente foi apreendido pela PM.

Os suspeitos possuem extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

A ocorrência foi encaminhada à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações: Panorama do MS