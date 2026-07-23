Obras na Ponte Ayrton Senna serão realizadas à noite a partir de segunda-feira

A agenda de obras de restauração da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra, terá mudanças importantes a partir desta próxima segunda-feira, 27 de julho: a Via Campo passará a executar as intervenções de revitalização da terceira maior ponte fluvial no país no período noturno, de segunda à sexta-feira, das 21h às 5h. Nesse período, haverá bloqueio total, com intervalo de 60 minutos de trânsito liberado da 0h até 1h.

A mudança, feita em acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Prefeitura de Guaíra, agilizará os trabalhos e permitirá a conclusão antecipada dos serviços, reduzindo drasticamente os impactos ao tráfego durante o horário de maior movimento.

Iniciadas no dia 13 de julho, as intervenções nos 3.800 metros de extensão da ponte que liga Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS) vinham sendo realizadas de segunda a quinta-feira, no período da manhã e da tarde em sistema Pare e Siga, com fluxo alternado em uma das pistas. Com a nova operação, os serviços passam a ocorrer de segunda a sexta-feira, no período noturno, quando o fluxo de veículos é significativamente menor.

Novo cronograma de bloqueios

A operação noturna será organizada da seguinte forma:

Bloqueio total: das 21h à 0h

Intervalo com liberação total do tráfego: das 0h à 1h

Novo bloqueio total: da 1h às 5h

A janela de liberação entre a meia-noite e a 1h garante o escoamento do tráfego e permite o reposicionamento das equipes e equipamentos para a segunda etapa da jornada noturna.

Mais segurança, menos impacto e entrega mais rápida

A mudança na operação traz benefícios significativos para os cerca de 8 mil veículos que circulam diariamente pela ponte. Ao concentrar os serviços no horário de menor fluxo, a Via Campo minimiza as interferências na rotina dos motoristas e reduz a interação entre veículos e trabalhadores, aumentando a segurança de todos.

Outro avanço proporcionado pela mudança de horário é o ganho de produtividade das equipes, que passam a operar em condições mais favoráveis e sem as variações de temperatura do período diurno. O resultado é um ritmo intensificado de execução, capaz de encurtar o prazo final da obra sem qualquer comprometimento da qualidade e da segurança dos serviços. Embora ainda não exista um novo prazo definido para a entrega dos trabalhos, a expectativa é de que esse tempo seja reduzido.

Para o gerente de Obras da Via Campo, Andersom Barroso, a alteração no cronograma representa um passo estratégico para otimizar a entrega de uma obra essencial à logística nacional. “Após duas semanas de execução no período diurno, avaliamos que a transição para o horário noturno é a melhor alternativa para reduzir os impactos aos usuários, aumentar a segurança das equipes e acelerar a conclusão dos serviços. Estamos intensificando o ritmo de trabalho para entregar a ponte revitalizada no menor prazo possível, sempre com o máximo de qualidade e segurança”, afirma.

Plano de contingência e atendimento imediato

A operação conta com um plano de contingência robusto para situações de emergência. Equipes e equipamentos permanecerão preparados para atendimento imediato, caso seja necessária a liberação rápida da ponte ou o atendimento a ocorrências, como sinistros e panes mecânicas. A Via Campo reforça a orientação para que os motoristas respeitem a sinalização implantada no trecho, reduzam a velocidade ao se aproximarem da obra e, sempre que possível, programem seus deslocamentos com antecedência durante o período de execução dos serviços.

Além da importância regional, a Ponte Ayrton Senna integra o Corredor Bioceânico, rota logística internacional que conecta o Brasil ao Oceano Pacífico por meio do Paraguai, Argentina e Chile. Ao final da obra, a concessionária entregará uma estrutura mais segura, confortável e preparada para suportar o intenso fluxo de veículos que circulam por esse corredor de integração entre estados brasileiros e países da América do Sul.

Com informações: Ponto da Notícia