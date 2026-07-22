Treinos continuam durante as férias e incentivam a prática esportiva

Mesmo durante o período de férias escolares, os treinos esportivos seguem acontecendo em Mundo Novo. Crianças, adolescentes e jovens continuam participando das atividades em diversas modalidades, mantendo a prática esportiva, a disciplina e o convívio social.
A iniciativa da prefeita Rosaria Lucca Andrade e do diretor municipal de Esportes, Bruno Leal, garante a continuidade dos treinamentos durante as férias, permitindo que crianças e adolescentes de todo o município continuem usufruindo das atividades esportivas oferecidas gratuitamente.
Além de promover saúde e qualidade de vida, os treinamentos fortalecem valores como respeito, dedicação, trabalho em equipe e desenvolvimento pessoal, reafirmando o compromisso do Governo de Mundo Novo com o esporte e a formação dos futuros atletas.