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    Treinos continuam durante as férias e incentivam a prática esportiva

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Mesmo durante o período de férias escolares, os treinos esportivos seguem acontecendo em Mundo Novo. Crianças, adolescentes e jovens continuam participando das atividades em diversas modalidades, mantendo a prática esportiva, a disciplina e o convívio social.
    A iniciativa da prefeita Rosaria Lucca Andrade e do diretor municipal de Esportes, Bruno Leal, garante a continuidade dos treinamentos durante as férias, permitindo que crianças e adolescentes de todo o município continuem usufruindo das atividades esportivas oferecidas gratuitamente.
    Além de promover saúde e qualidade de vida, os treinamentos fortalecem valores como respeito, dedicação, trabalho em equipe e desenvolvimento pessoal, reafirmando o compromisso do Governo de Mundo Novo com o esporte e a formação dos futuros atletas.
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