Treinos continuam durante as férias e incentivam a prática esportiva

Mesmo durante o período de férias escolares, os treinos esportivos seguem acontecendo em Mundo Novo. Crianças, adolescentes e jovens continuam participando das atividades em diversas modalidades, mantendo a prática esportiva, a disciplina e o convívio social.

A iniciativa da prefeita Rosaria Lucca Andrade e do diretor municipal de Esportes, Bruno Leal, garante a continuidade dos treinamentos durante as férias, permitindo que crianças e adolescentes de todo o município continuem usufruindo das atividades esportivas oferecidas gratuitamente.