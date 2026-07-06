Eldorado conquista mais de R$ 1 milhão em investimentos por meio do Programa Itaipu Mais que Energia

Quatro projetos de entidades do município foram aprovados no edital do Programa Itaipu Mais que Energia e receberão recursos para fortalecer ações nas áreas de educação, inclusão social, desenvolvimento sustentável e geração de oportunidades

Prefeitura de Eldorado –

Eldorado conquistou mais de R$ 1 milhão em investimentos com a aprovação de quatro projetos de entidades do município na 2ª Chamada do Edital 01/26 do Programa Itaipu Mais que Energia.

Os projetos contemplados foram:

Movendo Esperança – Lar do Menor AADCA Eldorado;

Vida Plena na Melhor Idade – Lar dos Idosos e Deficientes Físicos de Eldorado;

Talentos em Movimento – APM da Escola Sebastião de Paula;

Sabor da Terra, Força da Mulher – Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Viver e Conviver do Assentamento Floresta Branca.

Os recursos serão destinados a ações que fortalecem a educação, a inclusão social, a valorização das pessoas, a geração de oportunidades e o desenvolvimento sustentável do município.

A Prefeitura de Eldorado parabeniza todas as entidades contempladas e o Núcleo de Cooperação Socioambiental da Itaipu, que reúne e fortalece essas organizações por meio da cooperação regional, e reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população.

Com informações: TV Sobrinho