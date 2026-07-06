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    Eldorado conquista mais de R$ 1 milhão em investimentos por meio do Programa Itaipu Mais que Energia

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Quatro projetos de entidades do município foram aprovados no edital do Programa Itaipu Mais que Energia e receberão recursos para fortalecer ações nas áreas de educação, inclusão social, desenvolvimento sustentável e geração de oportunidades

    Prefeitura de Eldorado –

    Eldorado conquistou mais de R$ 1 milhão em investimentos com a aprovação de quatro projetos de entidades do município na 2ª Chamada do Edital 01/26 do Programa Itaipu Mais que Energia.

    Os projetos contemplados foram:

    Movendo Esperança – Lar do Menor AADCA Eldorado;
    Vida Plena na Melhor Idade – Lar dos Idosos e Deficientes Físicos de Eldorado;
    Talentos em Movimento – APM da Escola Sebastião de Paula;
    Sabor da Terra, Força da Mulher – Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais Viver e Conviver do Assentamento Floresta Branca.

    Os recursos serão destinados a ações que fortalecem a educação, a inclusão social, a valorização das pessoas, a geração de oportunidades e o desenvolvimento sustentável do município.

    A Prefeitura de Eldorado parabeniza todas as entidades contempladas e o Núcleo de Cooperação Socioambiental da Itaipu, que reúne e fortalece essas organizações por meio da cooperação regional, e reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam mais qualidade de vida e desenvolvimento para a população.

    Com informações: TV Sobrinho

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