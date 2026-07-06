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    PRF recupera carro furtado horas após o crime na Ponte Ayrton Senna

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Veículo, utilizado como instrumento de trabalho pelo proprietário e sem seguro, foi localizado durante fiscalização de rotina em Guaíra

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na Ponte Ayrton Senna na última sexta-feira (03) um veículo VW/Gol que havia sido furtado poucas horas antes na cidade de Cascavel.

    A recuperação ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pelos policiais rodoviários federais. Após a abordagem e verificação dos sistemas, foi constatado que o automóvel possuía registro de furto recente.

    Segundo a PRF, o veículo era utilizado diariamente pelo proprietário, sendo um importante instrumento de trabalho. No interior do carro havia uma caixa de ferramentas, evidenciando que o automóvel fazia parte do sustento da vítima. Além disso, o veículo não possuía seguro.

    Após a recuperação, o VW/Gol foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos legais para que o veículo seja devolvido ao seu legítimo proprietário.

    A ação rápida da PRF permitiu que o carro fosse localizado poucas horas após o furto, minimizando os prejuízos da vítima e possibilitando a restituição de um bem essencial para o trabalho e a rotina da família.

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