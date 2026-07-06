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    Itaquiraí oferece atendimento odontopediátrico para bebês, crianças e pacientes especiais

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

    A Secretaria Municipal de Saúde de Itaquiraí oferece atendimento odontopediátrico especializado para bebês, crianças e pacientes com necessidades especiais.

    Os atendimentos acontecem às segundas e sextas-feiras, no período da tarde, a partir das 13h30, mediante agendamento. Durante as consultas, são realizados procedimentos preventivos e tratamentos que contribuem para a saúde e o bem-estar dos pacientes.

    Entre os serviços oferecidos estão extrações dentárias (exodontias), restaurações, limpezas, aplicação de flúor, orientação sobre higiene bucal, tratamento de canal, atendimento após traumas dentários e aplicação de selante dentário, que ajuda na prevenção de cáries.

    Além dos atendimentos clínicos, a equipe também desenvolve ações de educação em saúde, com palestras sobre escovação correta e alimentação saudável.

    A Secretaria de Saúde orienta os pais e responsáveis a manterem o acompanhamento odontológico das crianças de forma regular.

    Com informações: TV Sobrinho

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