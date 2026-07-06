Caminhonete furtada é recuperada pela PM após perseguição e tiros nos pneus em Guaíra

Uma caminhonete Toyota Hilux SW4 furtada no município de Umuarama foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (6), após uma perseguição que terminou depois que policiais efetuaram disparos e atingiram um dos pneus do veículo, em Guaíra. O motorista conseguiu fugir por uma área de mata e não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que a caminhonete seguia em direção ao município e posicionou-se em um ponto estratégico na BR-272. Ao localizar o veículo, os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu à abordagem e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, o suspeito percorreu a rodovia e, em seguida, entrou no perímetro urbano de Guaíra. Diante do risco oferecido aos demais usuários da via, os policiais efetuaram disparos direcionados aos pneus da caminhonete, conseguindo inutilizar um dos rodados.

Mesmo com o pneu danificado, o motorista continuou a fuga até as proximidades do antigo Clube 27, onde abandonou o veículo e correu em direção a uma área de mata.

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado. A caminhonete recuperada foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Com informações: Ponto da Notícia