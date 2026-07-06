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    CHOQUE flagra venda de drogas pela janela de casa e prende homem em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Durante uma operação em Guaíra, policiais militares flagraram a venda de drogas pela janela de uma residência e prenderam um homem por tráfico na tarde de sábado (4), no bairro Eletrosul.
    Segundo a Polícia Militar, a equipe Choque Canil recebeu denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes no imóvel, alvo de uma ocorrência de tráfico registrada há pouco mais de um mês.
    Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um homem realizando a compra de drogas pela janela da residência. Durante a abordagem, foram encontradas porções de crack próximas ao suspeito que estava no interior do imóvel.
    Nas buscas, a equipe apreendeu sete porções de crack, que totalizaram aproximadamente seis gramas, uma balança de precisão, R$ 210 em dinheiro, dois celulares — um deles com o visor quebrado — e diversos invólucros utilizados para embalar drogas.
    O homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico na UPA de Guaíra e, posteriormente, apresentado na Delegacia da Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.
    Com informações: Ponto da Notícia
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