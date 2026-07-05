Mundo Novo – Investimento de R$ 1,5 milhão vai transformar antigo lixão em praça no Bairro Universitário

Recursos destinados pela senadora Soraya Thronicke já estão disponíveis, e área degradada do Bairro Universitário será transformada em um novo espaço de lazer para a população

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

A Prefeitura de Mundo Novo anunciou a transformação de uma área que por décadas abrigou o antigo lixão municipal em uma praça na rua Albert Sabin no Bairro Universitário.

A obra será executada com recursos de aproximadamente R$ 1,5 milhão, destinados por meio de emenda parlamentar da senadora Soraya Thronicke, valor que, segundo a administração municipal, já está disponível para o início da execução.

A futura praça será construída em um terreno que permaneceu sem destinação por muitos anos em razão das restrições decorrentes do antigo depósito de resíduos. O projeto prevê a recuperação da área com a implantação de uma estrutura voltada ao lazer, esporte e convivência da comunidade.

O espaço contará com quadra de areia, playground infantil, academia ao ar livre, quiosques, áreas de convivência, paisagismo e iluminação.

Nesta sexta-feira (3), a prefeita Rosaria Lucca Andrade (PL) esteve no local acompanhada dos vereadores Valdenir Ravini e Élcio Rodrigues ambos do Podemos, que participaram da articulação política para a obtenção dos recursos.

Durante a visita, a prefeita destacou que o terreno, por ter funcionado como lixão, não possuía outra destinação viável e que a construção da praça representa uma solução para recuperar a área e devolvê-la à população.

Os vereadores também ressaltaram que o investimento contribuirá para a valorização do bairro e proporcionará um novo espaço para atividades esportivas, recreação e integração entre os moradores.

A implantação da praça já havia sido anunciada no início de fevereiro deste ano. Na época, a TV Sobrinho divulgou que os vereadores Valdenir Ravini e Élcio Rodrigues haviam conquistado junto à senadora Soraya Thronicke a emenda.

Na ocasião, a Secretaria Municipal de Obras realizava os serviços de topografia e iniciava a elaboração do projeto de engenharia. Agora, com os recursos já disponíveis e o projeto definido, a obra entra na fase que antecede o início da execução.