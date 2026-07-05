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    PRF apreende carga de cigarros contrabandeados na BR-163 em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Polícia Rodoviária Federal –

    A Polícia Rodoviária Federal, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia de Guaíra, realizou a apreensão de uma grande carga de cigarros contrabandeados na manhã desta sexta-feira (03). O flagrante ocorreu por volta das 08h, no quilômetro 340 da BR-163 em Guaíra.

    Durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um conjunto veicular do tipo bitrem que transportava, aparentemente, uma carga de milho. Ao ser solicitada a abertura da lona para a verificação do compartimento de carga, o condutor confessou que transportava cigarros de origem estrangeira.

    O motorista informou que havia saído do Mato Grosso do Sul com destino ao interior do Paraná e que receberia uma quantia em dinheiro para realizar o transporte do contrabando.

    Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor pelo crime de contrabando (artigo 334-A do Código Penal). A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para a formalização do flagrante.

    Com informações: TV Sobrinho

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