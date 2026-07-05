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06/07/2026
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    Tensão entre grupos indígenas mobiliza Polícia Federal em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Polícia Federal realizou diligências nesta sexta-feira (3) após receber informações sobre hostilidades entre grupos indígenas da região de Guaíra e Terra Roxa. A atuação teve como objetivo prevenir o agravamento da situação, manter a ordem e identificar possíveis delitos.
    Segundo a Polícia Federal, as equipes estiveram, principalmente, na Aldeia Indígena Tekoha Araguaju. A corporação informou que as tensões estariam relacionadas à definição da liderança da comunidade.
    Durante a ação, a Polícia Federal contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná. Ainda conforme a corporação, diversos indígenas envolvidos compareceram à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, onde foi instaurado procedimento para o registro e a apuração dos fatos.
    Em nota, a Polícia Federal afirmou que permanece atuando na prevenção e repressão a crimes, além de reforçar o compromisso com a preservação dos direitos humanos e o cumprimento da legislação vigente.
    Com informações: Ponto da Notícia
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