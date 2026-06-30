Governo do Estado investe R$ 176 milhões e reforça segurança com 522 novas viaturas, armas e coletes

O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta terça-feira (30), às 14 horas, no Comando-Geral da Polícia Militar, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, a maior entrega de viaturas da história da segurança pública estadual. Durante a solenidade, que contará com a presença do governador do Estado e do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, serão entregues 522 novas viaturas, além de 970 coletes balísticos e 624 pistolas, totalizando um investimento de R$ 176.190.029,49.

Os equipamentos atenderão todas as instituições que integram o sistema estadual de segurança pública e beneficiarão os 79 municípios sul-mato-grossenses, além de distritos como Anhanduí (Campo Grande), Casa Verde (Nova Andradina), Nova Itamarati (Ponta Porã), Palmeiras e Piraputanga (Aquidauana), Prudêncio Thomaz (Rio Brilhante), Vista Alegre (Maracaju), entre outras localidades.

Do montante investido, R$ 174.181.105,74 foram destinados exclusivamente à aquisição das viaturas, enquanto R$ 2.008.923,75 financiaram a compra de novos coletes balísticos e pistolas, ampliando a proteção e a capacidade operacional dos agentes de segurança.

O reequipamento representa um avanço estratégico para o sistema de segurança pública estadual. Com veículos novos, modernos, mais tecnológicos e adequados às diferentes realidades operacionais, as forças de segurança terão maior mobilidade, agilidade no atendimento das ocorrências, redução dos custos de manutenção da frota e melhores condições para intensificar o combate ao crime organizado, especialmente nas regiões de fronteira, além de ampliar a presença policial em áreas urbanas e rurais.

A renovação da frota contempla diferentes perfis de atuação, permitindo respostas mais rápidas às demandas da população e fortalecendo operações de patrulhamento, investigação, perícia, resgate, combate a incêndios, policiamento ostensivo, policiamento aéreo e ações especializadas em todo o território sul-mato-grossense.

Entre os veículos entregues estão 98 caminhões e viaturas especializadas para o Corpo de Bombeiros Militar, incluindo veículos de salvamento, bomba-tanque, unidades de resgate, combate a incêndios florestais, UTVs para operações em áreas de difícil acesso e dois micro-ônibus com capacidade para 17 passageiros.

A Polícia Militar será contemplada com 219 viaturas, entre automóveis hatch, sedãs, SUVs caracterizadas e descaracterizadas, quatro micro-ônibus, um ônibus e um caminhão destinado ao transporte de animais. Já a Polícia Civil receberá 131 novos veículos, sendo 122 SUVs caracterizadas e 9 sedãs, ampliando a capacidade de atuação das delegacias e das unidades especializadas em todas as regiões do Estado.

Também serão entregues dois caminhões-baú destinados ao Corpo de Bombeiros e à Coordenadoria-Geral de Perícias; dois caminhões-tanque para a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA); uma carreta para o Centro de Atenção Biopsicossocial (CABS), além de um micro-ônibus e três Unidades de Resgate e Salvamento (URS) para atendimento especializado.

Além da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, a entrega contempla a Polícia Penal, a Polícia Científica, a Coordenadoria-Geral de Perícias, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), fortalecendo de forma integrada toda a estrutura da segurança pública estadual.

Os investimentos foram viabilizados por meio da integração de diferentes fontes de recursos, demonstrando o esforço conjunto entre Estado, União e parlamentares para ampliar a capacidade operacional das forças de segurança. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FESP), emendas da bancada federal, Fundo de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Funresp), Tesouro do Estado, convênios estaduais e emendas parlamentares.

Serviço

Evento: Entrega de 522 viaturas, 970 coletes balísticos e 624 pistolas às forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Data: Terça-feira (30)

Horário: 14h

Local: Comando-Geral da Polícia Militar – Rua Desembargodor Leão Neto do Carmo, em Campo Grande (MS)

Joelma Belchior, Comunicação Sejusp

Fotos: Max Arantes