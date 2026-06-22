Malaquias reivindica ao Governo o cascalhamento da MS-180 da “Marina Lopes” até o antigo Posto Fiscal Corrente

Prefeito de Japorã também solicita melhorias na MS-386 da segunda rotatória até o Rio Guaçu

O prefeito de Japorã Vitor da Cunha Rosa (Malaquias) reivindicou, ao governador Eduardo Riedel, a manutenção geral de duas importantes rodovias estaduais que são de responsabilidade do Governo do Estado através da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“Solicitei ao governador Riedel o cascalhamento da MS-180 no trecho que começa na escola estadual Marina Lopes (Aldeia Porto Lindo) e vai até o antigo Posto Fiscal Corrente. São aproximadamente 15 quilômetros de estradas que precisam de urgente manutenção, com abertura de caixas secas, eliminação de bancas de areia e finalização com cascalhamento para garantir uma estrada com condições ideais de tráfego”, afirma Vitor Malaquias.

Outro trecho reclamado pelo Chefe do Executivo de Japorã ao Governo do Estado envolve a rodovia MS-386. “Reivindicamos ao governador a inclusão de serviços de manutenção da estrada que começa na segunda rotatória do trevo (Japorã-Mundo Novo) até o rio Guaçu. As constantes chuvas abriram valetas, deixaram atoleiros e praticamente destruíram boa parte do leito carroçável deixando a estrada intrafegável em alguns pontos”.

Ao fazer as explicações sobre a situação dos trechos críticos, o prefeito Malaquias destacou que a MS-180 e a MS-386 são importantes corredores de tráfego dentro do município de Japorã, pois atendem centenas de produtores rurais e grande parte dos agricultores familiares japoraenses.

“Contamos com a urgente intervenção do Governo do Estado para que possamos restabelecer o mais breve possível o tráfego seguro nestas duas estradas vicinais estaduais, para garantir a circulação de veículos, o transporte dos alunos feitos pelos ônibus escolares e, sobretudo, garantir o escoamento da produção agropecuária de nosso município. Por isso, reivindicamos diretamente ao governador a execução das melhorias por meio da Agesul”, observou o prefeito Vitor Malaquias.

Com informações: Panorama do MS