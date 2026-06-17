Governo de Mundo Novo participa da primeira reunião técnica da Usina de Projetos dos Municípios Lindeiros

Na manhã desta terça-feira, o Governo de Mundo Novo marcou presença na sede do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, em Santa Helena (PR), para participar da primeira reunião técnica da Usina de Projetos, iniciativa recém-lançada por meio de convênio firmado entre o Conselho dos Municípios Lindeiros e a Itaipu Binacional.

Representando o município estiveram presentes a prefeita Rosaria de Fátima Ivantes Lucca Andrade, o diretor municipal de Turismo, Roferson Lisboa, e o engenheiro Lucas Vinicius, reforçando o compromisso da administração municipal com a busca por novas oportunidades de investimento e desenvolvimento para Mundo Novo.

A Usina de Projetos tem como objetivo assegurar que os 16 municípios da região do reservatório de Itaipu tenham suporte técnico especializado para desenvolver projetos aptos à captação de recursos estaduais e federais. A iniciativa surge como uma importante ferramenta de apoio, especialmente para os municípios de menor porte, que muitas vezes enfrentam dificuldades para executar operações de maior complexidade e que demandam elevados investimentos.

A previsão é de que sejam elaborados pelo menos 64 projetos ao longo dos próximos 24 meses, viabilizando novos empreendimentos e beneficiando aproximadamente 640 mil habitantes dos municípios lindeiros. O investimento total previsto é de R$ 8,3 milhões, sendo R$ 7,9 milhões provenientes da Itaipu Binacional e R$ 430 mil como contrapartida do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. Os recursos serão destinados à formação de uma equipe multidisciplinar, capaz de atender com agilidade às demandas apresentadas pelas prefeituras, com foco em iniciativas prioritárias, principalmente nas áreas de Turismo, educação, cultura, esporte e infra-estrutura, além de outras ações estratégicas para o desenvolvimento regional.

Para a prefeita Rosaria de Fátima Ivantes Lucca Andrade, a participação de Mundo Novo na Usina de Projetos representa um importante reforço à capacidade técnica do município e uma grande oportunidade para ampliar a captação de recursos. “Mundo Novo possui uma equipe de engenharia competente, comprometida e que já desenvolve um excelente trabalho em nosso município. No entanto, sabemos que muitos projetos exigem uma estrutura técnica ainda mais robusta, estudos específicos e um grande volume de trabalho para atender às exigências dos programas estaduais e federais. A Usina de Projetos vem justamente para somar esforços e nos ajudar muito nesse processo. Com esse apoio, teremos mais condições de transformar demandas importantes em projetos bem estruturados, ampliar nossa capacidade de buscar investimentos e tirar do papel iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas. É uma conquista importante para todos os municípios lindeiros e, especialmente, para Mundo Novo”, destacou a prefeita.