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    Carro capota na PR-182, em Francisco Alves, com cinco estrangeiros; três seguem em estado grave

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Cinco pessoas ficaram feridas em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (7) na rodovia PR-182, em Francisco Alves. Entre as vítimas estão dois haitianos e três venezuelanos que ocupavam um Chevrolet Corsa Wind com placas de Paranhos (MS).

    O acidente foi comunicado à Polícia Rodoviária Estadual por volta das 4h15. A ocorrência aconteceu no quilômetro 251,9 da rodovia, no trecho entre Palotina e Francisco Alves.

    De acordo com as informações levantadas no local, o automóvel seguia no sentido Palotina-Francisco Alves quando, por motivos ainda não esclarecidos, saiu da pista pelo lado direito da via e capotou às margens da rodovia.

    O condutor do veículo não foi identificado pelas equipes que atenderam a ocorrência.

    No carro estavam cinco ocupantes de nacionalidade estrangeira, sendo dois haitianos e três venezuelanos. O grupo era composto por três homens e duas mulheres.

    As cinco vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Francisco Alves.

    Segundo a Polícia Rodoviária, as duas mulheres sofreram escoriações. Já os três homens apresentavam ferimentos graves. Uma das vítimas ficou presa às ferragens após o capotamento. O resgate exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros, que realizou o desencarceramento para possibilitar o atendimento e a remoção do ferido.

    As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle da direção ainda não foram esclarecidas. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

    Com informações: O Bemdito

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