Helicóptero bate em torre de alta tensão, cai em área de mata e pega fogo; piloto morreu carbonizado

Aeronave foi encontrada a cerca de 400 metros da torre de alta tensão; piloto ainda não foi identificado.

Um helicóptero caiu e pegou fogo após atingir uma torre de alta tensão na manhã desta quinta-feira (21), em Pomerode, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O piloto, único ocupante da aeronave, morreu no local. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) por volta das 8h38. Durante as buscas aéreas, os socorristas encontraram uma torre de energia danificada e, cerca de 400 metros adiante, acharam o helicóptero destruído em uma área de mata.

Segundo os bombeiros, a aeronave, um Robinson R44 vermelho, caiu após a colisão e foi tomada pelas chamas. “Tivemos um pouco de dificuldade para localizar a aeronave. […] A gente identificou uma torre de alta tensão partida pela metade e, logo em seguida, uma aeronave em chamas”, disse o capitão Jefferson Luiz Machado, do Corpo de Bombeiros.

Quando as equipes chegaram ao local da queda, o helicóptero já estava completamente incendiado. Após o combate ao fogo, os socorristas confirmaram a morte do piloto. A identidade dele é desconhecida.

A área onde ocorreu o acidente é de difícil acesso e precisou ser isolada para o trabalho das autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de Pomerode participaram da ocorrência.

Com informações: Portal Banda B