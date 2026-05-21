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    Santos pede anulação de derrota para o Coritiba por substituição de Neymar

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Peixe entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por alegar que houve erro de direito na saída do camisa 10

    O Santos emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (20), informando que entrou com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para que a derrota por 3×0 para o Coritiba, que aconteceu no último domingo (17) na Neo Química Arena, seja anulada. Tudo por conta da suposta substituição errada de Neymar, no segundo tempo. Confusão aconteceu no segundo tempo. Foto: Raul Baretta/Santos No papel entregue à comissão de arbitragem, quem sairia era o camisa 31, Escobar, para a entrada de Robinho Jr. No entanto, a placa da alteração foi levantada com o número 10, no caso Neymar, para a entrada do 7. A situação gerou muita revolta do lado santista, especialmente do atacante, que chegou a receber cartão amarelo e demorou para deixar o gramado.

    Na nota, o Peixe informou que “entende que houve um erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores”.

    Santos e arbitragem dão versões diferentes No meio do tumulto, Neymar se irritou muito, principalmente com o quarto árbitro, Bruno Mota Correia, responsável por levantar a placa de substituição. Porém, na súmula da partida, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva alegou que a comissão técnica do Santos autorizou a troca, mesmo que o número informado no papel tenha sido outro.

    “O quarto árbitro dessa partida foi informado verbalmente pelo assistente técnico, o sr. Carlos Cesar Sampaio Campos, que haveria uma substituição e que está substituição seria a saída do número 10 do Santos, o sr. Neymar da Silva Santos Júnior, atleta este que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico. Após a informação, o quarto arbitro, com a placa em mãos, se vira em direção ao assistente técnico do Santos, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual do mesmo, enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zangari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados”, escreveu o juiz.

    Em resposta, César Sampaio afirmou que informou que quem sairia seria Escobar, mas que após ver Neymar sendo atendido na beira do gramado, pediu para a arbitragem aguardar. “Eu chamei o quarto árbitro para substituição do Juninho pelo Escobar, o 7 pelo 31. Neste momento (o Neymar) sai de campo acusando um pouco de dor, parece que na panturrilha. Conversei com ele também. E aí eu pedi para o quarto árbitro aguardar para ver se o Neymar poderia voltar ou não. Ele, fora de campo, o quarto árbitro, com quem até tenho uma boa relação, falou que o Neymar não podia voltar mais. Uma precipitação, penso eu, no calor no jogo ali. Uma tomada de decisão antecipada”, afirmou o auxiliar santista.

    Confira a nota completa do Santos sobre o caso Neymar contra o Coritiba O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores. O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA.

    Com informações: Portal Banda B

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