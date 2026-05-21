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    Naviraí recebe Projeto Circula Cultura MS na Praça Euclides Fabris

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    No próximo domingo (24/05), Naviraí recebe o projeto Circula Cultura MS, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), que utiliza uma carreta-palco para a realização de atrações culturais como base móvel de arte e muita alegria.

    Idealizado para ampliar o acesso da população aos bens culturais, o projeto já passou por mais de dez cidades de Mato Grosso do Sul, com apresentações de artistas sul-mato-grossenses nas categorias solo, grupos ou coletivos.

    Em Naviraí, haverá apresentações culturais locais com coral, música, cantores mirins, exposição de artesanato local, além de festival de fatias de doces e toda a gastronomia da economia criativa, atividades organizadas pela Fundação Cultural do Município.

    O Circula Cultura MS integra as ações do Edital nº 017/2025/FCMS e é uma realização do Governo Federal, por meio da Lei Aldir Blanc; do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul; e da Prefeitura de Naviraí. (Com informações site Prefeitura Naviraí).

    Fonte: site Prefeitura Naviraí

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